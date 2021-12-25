Какие симптомы деменции часто путают со старением

По их словам, эту симптоматику часто путают со старением, но изменения в личности и, как следствие, в поведении могут говорить именно о развитии нейродегенеративного заболевания. Если у человека в возрасте появляется постоянная забывчивость, он не может вспомнить ничего из предыдущего дня, теряет нить разговора, начинает забывать имена близких — это признаки деменции.

К ним специалисты отнесли и забывчивость в отношении названий предметов, которыми человек постоянно пользуется, неоднократное повторение сказанного, гнев, тревогу, депрессию или растерянность при нахождении в привычной обстановке, а также постоянное переспрашивание.

В связи с этим учёные призвали внимательно следить за пожилыми людьми, у которых проявляется хотя бы один из перечисленных симптомов.