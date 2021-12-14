Какие симптомы предвещают рак горла

Отмечается, что зачастую боль в горле появляется из-за вирусных инфекций. В то же время, некоторые признаки могут намекать на наличие опасной для жизни болезни.

Один из наиболее частых симптомов был назвал паратонзиллярный абсцесс, который проявляется в виде скопления гноя в околоминдалинном пространстве. Данный симптом угрожает жизни, поскольку при увеличении в размерах гноя возникает нарушение проходимости дыхательных путей и как следствие затрудняется дыхание.

Отоларинголог и ларинголог Омид Мехдизаде (Omid Mehdizadeh) сообщил, что также намекать на рак горла может боль в горле. Причем, если опухоль развивается с одной стороны горла, то болезненные ощущения могут быть локализованы в именно в той стороне. Также проявляться злокачественное новообразование может в виде кашля, изменения голоса и затрудненного дыхания. Единственный способ узнать, болеет ли человек, это обратиться за помощью к врачу.

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