Какие схемы обмана мошенники могут использовать на майских праздниках

Как отмечается, на фишинговых сайтах, в мессенджерах и соцсетях злоумышленники начинают предлагать россиянам большие скидки на горящие туры, билеты на различные мероприятия и обманывают доверчивых людей темой выплат ветеранам.

Но в итоге человек остаётся без денег и рискует потерять персональные данные. Причём подобное мошенничество нередко имеет успех, так как люди на праздниках расслабляются и теряют бдительность.