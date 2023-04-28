Какие схемы обмана мошенники могут использовать на майских праздниках

15:34, 28 апреля 2023
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Какие схемы обмана мошенники могут использовать на майских праздникахПредупредили российские банки
Крупные российские банки предупредили об активизации мошенников в преддверии майских праздников. Мошенники будут использовать актуальные для этих дней темы и инфоповоды.
Как отмечается, на фишинговых сайтах, в мессенджерах и соцсетях злоумышленники начинают предлагать россиянам большие скидки на горящие туры, билеты на различные мероприятия и обманывают доверчивых людей темой выплат ветеранам.
Но в итоге человек остаётся без денег и рискует потерять персональные данные. Причём подобное мошенничество нередко имеет успех, так как люди на праздниках расслабляются и теряют бдительность.