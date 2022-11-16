Какие смартфоны россияне чаще всего продают и покупают на Авито

Более того, рост произошёл даже в сравнении со II кварталом — он составил 22%!

Статистика также продемонстрировала, смартфоны каких брендов пользовались наибольшей популярностью среди россиян на площадке. В топ-5 самых популярных производителей традиционно вошли Apple, Samsung и Xiaomi.

На первом месте расположилась Apple c 57%, на втором — Samsung c 14%, а на третьем — Xiaomi с 13%. Замыкают пятёрку лидеров Honor и Huawei — у них 4% и 2% соответственно.

Что интересно, средний чек покупки гаджета составил 19 340 рублей. Это заметно ниже средней розничной цены нового устройства — там речь идёт о 23 500 рублей.