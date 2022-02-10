Какие смертельные осложнения есть у COVID-19

Так, например, учёные Университета Вашингтона в Сент-Луисе раскрыли новые риски, с которыми сталкиваются переболевшие коронавирусной инфекцией. По словам специалистов, у таких людей увеличивается риск различных сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе смертельно опасных инсультов и инфарктов.

Сообщается, что повышение частоты нарушений в кровеносной системе встречалось и у тех, кто перенёс болезнь в лёгкой форме.

По последним данным учёных, после первых 30 дней инфекции, риск инсульта вырастает в 1,52 раза, а транзиторных ишемических атак — в 1,49 раза. Опаснее риск фибрилляции предсердий — он за тот же промежуток времени вырос в 1,71 раза; синусовой тахикардии и брадикардии — в 1,74 и 1,53 раза соответственно; вентрикулярной аритмии — в 1,84 раза и трепетания предсердий — в 1,8 раза.