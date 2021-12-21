Какие соцсети будут популярны в 2022 году: мнение аналитиков

Предполагается, что самой востребованной соцсетью окажется Facebook. По мнению специалистов, ею будут пользоваться как минимум раз в месяц более 2,91 миллиарда человек. На втором месте расположилась принадлежащая Meta соцсеть для публикации фото и видеоконтента — Instagram с показателем в 1,28 миллиарда. Третьего место в этом списке удостоился китайский сервис TikTok — примерно 755 миллионов активных пользователей в месяц. Также в первой пятерке оказались Snapchat и Twitter.