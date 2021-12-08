Какие соцсети наиболее популярны среди россиян

Напомним, что ранее на четвертом месте был TikTok, а на третьем "Одноклассники". Сейчас же эти соцсети поменялись местами. Что касается второго места, то на нем расположилась "ВКонтакте", тогда как абсолютным лидером стал Instagram.

Исследователи также установили, что совокупный объем мобильного интернет-трафика в соцсетях вырос в два раза. Как выяснилось, на Instagram приходится 35,5% потребляемого трафика, в то время как на "ВКонтакте" — 28%, а на TikTok — 24%.

Самой быстрорастущей соцсетью, при этом оказалась, TikTok. Так, мобильный интернет в ней вырос более чем в два раза.