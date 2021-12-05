Какие страны обогнали Россию в списке самых пьющих

Внезапно, на первом месте оказалась Австралия — её жители за 2021 год в среднем 27 раз. Для сравнения, среднемировой показатель — 15 раз.

На втором месте расположилась Дания, а на третьем — Финляндия. Четвёртое и пятое места достались Великобритании и США соответственно. Они и замкнули пятёрку лидеров.

Напомним, что ранее в декабре российский врач-аритмолог Андрей Ардашев рассказал, что злоупотребление алкоголем вызывает «синдром праздничного сердца». При нём человек страдает от временной аритмии сроком до 24 часов.