Какие сухофрукты признаны самыми полезными

В финиках содержится не только много железа, но и клетчатки и калия. Они — лидеры среди антиоксидантов. Их рекомендуют есть беременным на последних месяцах, так как финики способствуют расширению шейки матки.



Курага богата витаминами А и С, калием, клетчаткой. Употребляя этот сухофрукт, можно обеспечить почти половину суточной нормы витамина А, что особенно полезно для кожи и глаз.