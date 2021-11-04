Какие сухофрукты признаны самыми полезными

Какие сухофрукты признаны самыми полезнымиЗа их уникальный состав
Изюм, курага, финики, чернослив – в этих четырех сухофруктах куда больше клетчатки, витаминов и минералов, нежели в свежих фруктах. Это позволяет восполнить больший процент необходимой суточной нормы полезных веществ.
В изюме, например, много магния, а также витамина В. Это делает его незаменимым в снижении давления, воспалений в теле.
Чернослив содержит большое количество калия, клетчатки, витаминов А и К. Он также может использоваться как естественное слабительное.
Он является хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, а благодаря большой концентрации бора помогает бороться с остепорозом
В финиках содержится не только много железа, но и клетчатки и калия. Они — лидеры среди антиоксидантов. Их рекомендуют есть беременным на последних месяцах, так как финики способствуют расширению шейки матки.
Курага богата витаминами А и С, калием, клетчаткой. Употребляя этот сухофрукт, можно обеспечить почти половину суточной нормы витамина А, что особенно полезно для кожи и глаз.
В этих четырех лакомствах содержится много полифенолов, которые являются сильным антиоксидантом
Однако, Микитюк посоветовала следить за количеством съеденных сухофруктов, так как они калорийны.