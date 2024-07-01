Какие технологические проблемы так и не были решены в XXI веке

Так, например, за последние 20 лет автономность смартфонов мало изменилась. Несмотря на улучшение других характеристик, батареи по-прежнему не обеспечивают долгую работу без подзарядки.

Мобильный интернет и Wi-Fi также подводят и все еще не охватывают все территории. Даже в городах остаются зоны без стабильного покрытия 3G, 4G и 5G.

Еще из неприятного — реклама остается навязчивой. Пользователи сталкиваются с ней на сайтах и в видеоплатформах, что вызывает неудобства.

Не самой очевидной проблемой также назвали тот факт, что если два человека звонят друг другу одновременно, соединение не происходит. Оба получают сообщение о занятости номера.

Недалеко от «батарейной» проблемы устройств расположился и тот факт, что перегрев остается проблемой как для бюджетных, так и для премиальных девайсов. Системы охлаждения не справляются с увеличенной нагрузкой.

Также ошибки и вылеты программ остаются частыми — Синие экраны смерти все еще встречаются на современных ПК.

И два финальных аккорда: ремонт техники стал сложнее и несмотря на внедрение USB-C, скорость зарядки и передачи данных сильно варьируется в зависимости от устройства.