Какие товары Apple убила самостоятельно в 2023 году

Это решение отражает стремление компании к обновлению своего ассортимента и сосредоточению на более современных и экологичных продуктах.

iPhone 13 mini был снят с производства после выпуска серии iPhone 15, что положило конец линейке мини-версий iPhone. Несмотря на популярность среди любителей компактных телефонов, продажи модели были низкими по сравнению с другими моделями серии.

Вместо этого теперь в качестве самого маленького iPhone компания предлагает iPhone SE с 4,7-дюймовым экраном (хотя его дизайн считается устаревшим).

13-дюймовый MacBook Pro был снят с производства после семи лет существования. Он был последним Mac с Touch Bar и заменен новой базовой моделью 14-дюймового MacBook Pro с чипом M3.

MagSafe Battery Pack и MagSafe Duo Charger были сняты с производства в связи с переходом на USB-C в моделях iPhone 15, что сделало их устаревшими из-за наличия порта Lightning.

Кожаные аксессуары были исключены из ассортимента в рамках экологической инициативы Apple — вместо них компания представила аксессуары из нового материала FineWoven, который, по утверждениям компании, имеет значительно меньший углеродный след.

Также Apple прекратила поддержку приложения iTunes Movie Trailers и тарифного плана Apple Music Voice Plan в этом году.