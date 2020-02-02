Какие товары россияне чаще всего покупают на распродажах?

Выяснилось, что в 2020 году на распродаже, равно как и в предыдущие года, чаще всего россияне покупали бытовую технику и электронику. Так, по сравнени. с прошлой неделей количество покупок в данной категории товаров выросло на 22% в сравнении с предыдущей неделей.

Также лидерами рейтинга стали “компьютерные программ”, рост покупок которых вырос на 13%. Кроме того, востребованность также зафиксирована в профессиональных услугах, рост которых составил 12%.

В ходе исследования эксперты также проанализировали покупки россиян в “Черную пятницу”, отметив, что самой популярной категорией товаров стала электроника. Лидерами рейтинга также стали категории рестораны и авиабилеты.