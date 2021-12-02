Какие травы лучше всего пить зимой

Какие травы лучше всего пить зимойНо не стоит злоупотреблять некоторыми из них
Медики рекомендуют заваривать с ними чай, предварительно проконсультировавшись со специалистами для подбора нужной дозы.
Первым делом врачи отметили шалфей. Степенский утверждает, что его эфирное масло обладает бактерицидным и антисептическим действием, поэтому шалфей часто используется в настойках и сборах.
Также специалисты рекомендуют пить чай с розмарином в первой половине дня. Агапкин добавил, что недавние исследования указывают на положительное влияние мозговой деятельности.
Корица обладает антисептическим действием, однако помимо этого она еще и снижает тягу к сладкому.
Мало кто знает, что это лекарственное растение, которое может снижать уровень сахара в крови
Однако, передозировка этой пряностью может привести к головокружениям, головным болям и расстройству пищеварения.
Закончили свой список врачи мятой и эхинацеей.
Все думают, что мята — это просто успокаивающее лекарственное растение, но это не совсем так. Она применяется и при желудочно-кишечных заболеваниях, и как мощный антисептик
Касаемо эхинацеи, врачи упомянули исследования, доказавшие, что у людей, пьющих с ней чай, на 58 процентов снижается риск заболеть простудой.