Какие травы лучше всего пить зимой

Медики рекомендуют заваривать с ними чай, предварительно проконсультировавшись со специалистами для подбора нужной дозы.



Первым делом врачи отметили шалфей. Степенский утверждает, что его эфирное масло обладает бактерицидным и антисептическим действием, поэтому шалфей часто используется в настойках и сборах.



Также специалисты рекомендуют пить чай с розмарином в первой половине дня. Агапкин добавил, что недавние исследования указывают на положительное влияние мозговой деятельности.



Корица обладает антисептическим действием, однако помимо этого она еще и снижает тягу к сладкому.