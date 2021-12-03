Какие умные устройства подслушивают своих владельцев

По словам директора центра Solar appScreener компании «Ростелеком-Солар» Даниила Чернова, пользователей «прослушивают» в основном смартфоны, но не сами устройства, а приложения, которым для выполнения функций необходим доступ к микрофону. ПО записывает речь во время звонков и передаёт на серверы, указанные разработчиком. Эксперт отметил, что делается это для показа контекстной рекламы. Причём это касается даже средств мобильных операционных систем — Android и iOS.

И понять, следит ли разработчик за пользователем, можно по тому, как быстро разряжается батарея, по возросшему уровню потребления трафика и т.п.

«Достаточно взять смартфон и произносить слова, которые в реальной жизни пользователь не произносит, например, поговорить про Антарктиду или туры в Чили. Если через некоторое время при использовании поисковой системы будет появляться реклама, которая базируется на этих словах, смартфон записывает речь и отправляет на сервер разработчика ПО», — подчеркнул Чернов.

«Умные» устройства вроде колонок, Smart TV и подобные им тоже опасны. Такое мнение выразил старший тренер по компьютерной криминалистике Group-IB Сергей Золотухин. По словам специалиста, чем больше iOT-устройств используется в доме, тем выше вероятность, что одно из них станет точкой входа для преступников. Комфорт «умного» дома может обернуться отличными условиями для подобных действий. Поэтому всегда нужно объективно оценивать риски, прежде чем подписывать какие-либо документы на использование ПО.

По мнению Золотухина, существует три действенных способа снизить риски несанкционированного прослушивания. Для этого необходимо устанавливать приложения только из официальных источников, обращать внимание, как работает программа, управляющая микрофоном. К тому же следует ограничивать устройствам возможности прослушивания в фоновом режиме.