Наука и технологии
Опубликовано 05 июня 2025, 08:27
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Какие устройства Apple останутся без iOS 26, iPadOS 26 и macOS 26

Например, обновление доберется лишь до компьютеров на Apple Silicon
Согласно свежим утечкам, с выходом iOS 26, iPadOS 26 и macOS 26 Apple планирует прекратить поддержку ряда устаревших устройств.
Какие устройства Apple останутся без iOS 26, iPadOS 26 и macOS 26
© 9to5Mac

Полный список девайсов, которые, вероятно, не получат обновления достаточно обширен. Так, например, iOS 26 не получат:

  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR

iPadOS 26 не получит iPad 7-го поколения, а macOS 26 не доберется до:

  • MacBook Air (Intel, 2020)
  • MacBook Pro (2018)
  • Mac mini (2018)
  • iMac Pro (2017)

Эта информация пока не подтверждена официально, но она основана на надёжных источниках. Как показывает практика, даже если устройство и получит новую ОС, не факт, что оно поддержит все ключевые функции.

Например, лишь часть iPhone с iOS 18 может использовать возможности Apple Intelligence.

Официальный список совместимых устройств станет известен уже на WWDC 2025 — конференция стартует 10 июня. Если ваш гаджет попал в список «выпавших», возможно, стоит задуматься о его замене на более новую модель.

Источник:9to5Mac
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Apple
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#iOS 19