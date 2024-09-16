Какие устройства покажет Apple на ближайшей презентации

На ней будут представлены несколько устройств. Основной акцент сделан на выпуск первых компьютеров с чипом M4, а также обновленные модели iPad начального уровня.

Ожидается, что компания анонсирует новые версии 14- и 16-дюймовых MacBook Pro с чипами M4, M4 Pro и M4 Max. Дизайн этих моделей, вероятно, останется прежним, а более серьезные изменения, такие как OLED-дисплей и тонкий корпус, планируются не раньше 2026 года.

Помимо этого, в линейке компьютеров появится обновленный iMac с чипом M4. В связи с этим возможен переход аксессуаров, таких как Magic Keyboard и Magic Mouse, на порты USB-C вместо Lightning.

Также ожидается анонс нового Mac mini с чипами M4 и M4 Pro. По слухам, новый Mac mini будет значительно компактнее и практически сравним по размеру с Apple TV. Однако есть вероятность, что устройство лишится портов USB-A.

Кроме того, Apple планирует представить седьмое поколение iPad mini. В новой версии ожидаются улучшения производительности, обновленные камеры и новые цветовые решения.