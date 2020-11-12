Какие устройства получат замену процессоров Intel от Apple следующими?

Начать стоит с “предсказаний” популярного интернет-аналитика Минг-Чи Куо, который еще в июле 2020 года сообщил, что во второй половине года следующего стоит ожидать появления нового MacBook Pro 14" на базе собственного чипа Apple. Вероятнее всего, устройство получит второе поколение процессора, представленного на днях, который, вероятнее всего, будет носить название Apple M2. Вместе с тем, прочие интернет-инсайдеры сообщают о переходе на Apple M2 и 16-дюймового MacBook Pro, причем также в 2021 году.

Отметим, что также Минг-Чи Куо заявлял, что в конце текущего или в начале следующего года Apple представит iMac с 24-дюймовым дисплеем и совершенно новым дизайном. Вполне вероятно, что если это случится, то устройство также получит Apple M1 или даже M2, в зависимости от сроков выхода.