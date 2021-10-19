Какие вакцины от COVID-19 дают меньше всего антител

Исследования показали, что выработка антител у людей, вакцинированных препаратами Pfizer и Moderna, резко падала через полгода после вакцинации. Однако титр антител у получивших вакцину Johnson & Johnson оставался стабильным на протяжении восьми месяцев. Статья ученых с данным исследованием опубликована в The New England Journal of Medicine.

“Для мРНК-вакцин был характерен высокий пиковый антительный ответ, который резко падал к шестому месяцу и чье падение продолжалось к восьмому”, — рассказывает директор Центра вирусологии и изучения вакцин Медицинского центра Бет Исраэль Диаконисс Дэн Барух. При этом титр нейтрализующих антител в ответ на препарат Pfizer был более высоким и продолжительным. Несмотря на то, что выработка антител после вакцинации Johnson & Johnson первоначально была относительно низкой, она все же оставалась наиболее стабильной на протяжении всего периода наблюдения.

Однако исследователи уточняют, что минимально необходимые для обеспечения защиты от COVID-19 уровни выработки антител еще не определены. “Даже несмотря на снижение уровня выработки нейтрализующих антител, стабильный T-клеточный ответ и работа этих антител на восьмом месяце может объяснять то, почему вакцины продолжают обеспечивать полноценную защиту против тяжелого протекания COVID-19”, — отмечает ведущий автор исследования Ай-Рис Коллиер.