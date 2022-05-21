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Какие виды птиц являются самыми опасными переносчиками птичьего гриппа

Учёные определили три вида
Учёные из Университета Тафтса в США выяснили, какие виды птиц являются самыми опасными переносчиками птичьего гриппа. Ранее птицы воспринимались как единый вид, который переносит этот вирус, но специалисты обнаружили, что некоторые виды являются наиболее опасными распространителями.
Какие виды птиц являются самыми опасными переносчиками птичьего гриппа

Отмечается, что впервые крупная вспышка птичьего гриппа возникла в 1996 году в Китае, а чуть позже, в 2005, в Центральной Азии. В 2014 году вирус попал в США и оказал серьёзное разрушительное влияние на промышленное и частное птицеводство. Также серьёзная вспышка произошла и в 2022 году.

Всё это время специалисты задавались вопросом, какие именно виды или конкретный вид привели к вспышке заболевания. Считалось, что это водоплавающие, а особенно утки. В итоге эта гипотеза подтвердилась: оказалось, что речные утки способны переносить высокопатогенные штаммы, при этом иногда заболевание у них протекает бессимптомно.

Но также выяснилось, что не мене опасными распространителями вируса являются и дикие гуси, которые отлично адаптированы к городам и сельскохозяйственным угодьям, их жизнь проходит рядом с человеком, и это делает их идеальными переносчиками заболевания.

Учёные считают, что в США в 2014 году птичий грипп занесли утки, перелетевшие Тихий океан из Азии. Но в этом году учёные выявили новый вид переносчиков — чайки. Эти птицы перенесли вирус через Атлантический океан.

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