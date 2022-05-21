Какие виды птиц являются самыми опасными переносчиками птичьего гриппа

Отмечается, что впервые крупная вспышка птичьего гриппа возникла в 1996 году в Китае, а чуть позже, в 2005, в Центральной Азии. В 2014 году вирус попал в США и оказал серьёзное разрушительное влияние на промышленное и частное птицеводство. Также серьёзная вспышка произошла и в 2022 году.

Всё это время специалисты задавались вопросом, какие именно виды или конкретный вид привели к вспышке заболевания. Считалось, что это водоплавающие, а особенно утки. В итоге эта гипотеза подтвердилась: оказалось, что речные утки способны переносить высокопатогенные штаммы, при этом иногда заболевание у них протекает бессимптомно.

Но также выяснилось, что не мене опасными распространителями вируса являются и дикие гуси, которые отлично адаптированы к городам и сельскохозяйственным угодьям, их жизнь проходит рядом с человеком, и это делает их идеальными переносчиками заболевания.

Учёные считают, что в США в 2014 году птичий грипп занесли утки, перелетевшие Тихий океан из Азии. Но в этом году учёные выявили новый вид переносчиков — чайки. Эти птицы перенесли вирус через Атлантический океан.