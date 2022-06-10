Какие вирусные болезни могут привести к раку

Один из самых известных — вирус папилломы человека, который приводит к раку шейки матки. Поэтому девушкам и женщинам необходимо помнить о защищённом сексе, регулярно сдавать тест Папаниколау (ПАП-тест) и вакцинироваться. Благодаря распространению ПАП-тестов смертность от рака матки снизилась на 70%. А вакцинация даёт до 80% защиты от развития этой страшной болезни.

Не стоит забывать о подобной опасности и тем женщинам, у кого в роду болели этим заболеванием. Врач посоветовал пройти генетическое тестирование.

Также онкогенный вирус — полиомавирус клеток Меркеля, который вызывает карциному Меркеля. Это один из типов рака кожи.

Онкогенным является и вирус Эпштейна-Барр, вызывающий редкое, но крайне агрессивное заболевание крови — лимфому Беркитта. Вирус влияет на развитие и других видов лимфом.

Не менее страшными являются гепатиты В и С. Гепатит В — третья в мире причина рака печени по уровню смертности. Вирус встраивается в геном человека и воспроизводится в клетках печени, увеличивая канцерогенную активность внутри организма. Гепатит С не проникает в геном, но является наиболее распространённой причиной гепатоцеллюлярной карциномы. Поэтому вирус действует медленно — от заражения до изменений в печени может произойти от 20 для 40 лет.

Врач подчеркнул, что любой онкогенный вирус действует не сиюминутно — обычно для этого требуется 5-10 и более лет.

Врач подчеркнул, что причиной заражения онкогенными вирусами могут быть ослабленный иммунитет, факторы окружающей среды и мутации клеток хозяина, а один тип вирусов способен провоцировать различные типы рака.

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