Какие витамины нужно принимать для хорошего сна

Сонливость может быть следствием авитаминоза, обусловленного уменьшением количества солнечных дней и сокращением продолжительности дня в зимнее время. Также это состояние может говорить о наличии серьёзных заболеваний, что требует консультации специалиста.

Касательно авитаминоза Голубкова отметила, что организму не хватает витаминов D, B, С и других. «Сонливость может быть проявлением авитаминоза, чаще всего дефицита витаминов группы B, D, C, а также железа, пантотеновой кислоты, йода, рутина и калия», — рассказала эксперт.

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