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Какие витамины снижают риск тяжёлого протекания COVID-19?Радует, что все они, в теории, доступны в ближайшие аптеке
В последнее время в России увеличилось число людей, заболевающих COVID-19. О том, как лучше обезопасить себя от тяжёлого течения недуга, рассказал российский врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
По словам специалиста, риск тяжёлого течения COVID-19 снижают витамины из группы антиоксидантов. Об этом он рассказал нашим коллегам с Lenta.ru.
Имеется в виду вся группа антиоксидантов — она снижает тяжесть коронавирусной инфекции, потому что обладает противовоспалительной активностью. К ней относятся витамины С, А, Е и D.
Владимир Болибок
Отметим, что ранее в сети появлялась информация о полезности витаминов в том числе для тех, кто уже переболел COVID-19. Больше всего это касается тех пациентов, у которых был дефицит витаминов до болезни.
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