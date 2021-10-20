Какие витамины снижают риск тяжёлого протекания COVID-19?

Отметим, что ранее в сети появлялась информация о полезности витаминов в том числе для тех, кто уже переболел COVID-19. Больше всего это касается тех пациентов, у которых был дефицит витаминов до болезни.

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