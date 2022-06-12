Какие витамины вредно пить слишком часто

По её словам, сейчас в моду вошло увлечение моновитаминами, на основе которых делают препараты с высокими и сверхвысокими дозировками действующего вещества. При этом купить такие витамины можно без рецепта врача.

Опасна передозировка жирорастворимыми витаминами, особенно А и D. Эти вещества быстро всасываются в кишечнике и медленно выводится из организма. Избыток витамина D чреват гиперкальцинозом, а большие дозы витамина А могут привести к нарушению работы почек и сердца.

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