Какие внешние причины могут вызвать головную боль

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Какие внешние причины могут вызвать головную больМороженое, яркий свет и другие
Врач-невролог Ольга Родионова рассказала о причинах, которые могут вызвать головную боль.
По словам врача, внешними причинами являются яркий свет, холод или мороженое.
Также голова может разболеться из-за мигрени, переутомления, поражения нервной системы либо повреждения опорно-двигательного аппарата.
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Источник: Петербургский дневник