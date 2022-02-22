Какие внешние причины могут вызвать головную боль

По словам врача, внешними причинами являются яркий свет, холод или мороженое.

Также голова может разболеться из-за мигрени, переутомления, поражения нервной системы либо повреждения опорно-двигательного аппарата.

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