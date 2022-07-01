Какие VPN-сервисы заблокируют в России в ближайшее время

Так, по данным Frank Media, Центробанк РФ разослал в отечественные банки письмо. В нём ведомство попросило финансовые организации предоставить информацию об использовании нескольких VPN-сервисов.

Данная просьба связана с необходимостью исключить эти банки «из политик ограничения доступа» к таким сервисам как Proxy Master, Browsec, Super Unlimited Proxy, Melon, Windscribe, RedCat Secure Unlimited и Proton.

Сообщается, что уже в ближайшее время Роскомнадзор намерен включить все эти VPN-сервисы в список заблокированных ресурсов на территории России.

Что интересно, чуть ранее подобные опросы уже проводил сам РКН. Тогда на сайте регулятора появились пресс-релизы с просьбой для организаций уведомить об использовании тех или иных VPN-сервисов.