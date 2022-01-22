Какие ягоды нужно употреблять зимой для профилактики тромбоза

К ним относятся тромбофлебит, гипертония, атеросклероз, инфаркт, инсульт, сахарный диабет. Но для профилактики этих заболеваний можно добавить в рацион такие ягоды, как брусника и клюква.

В ягодах брусники содержится множество микроэлементов, укрепляющих сосуды и разжижающих кровь. В силу этого брусника является отличным средством для профилактики тромбоза. Кроме того, брусника полезна для пищеварительной системы, поэтому из плодов и листьев можно готовить напитки и отвары.

Клюква, согласно последним исследованиям, признана самой полезной для человека ягодой. В ней содержится множество витаминов, а для вен важны витамины С, В и К, нормализующие кровообращение. При регулярном употреблении клюквы профилактируется тромбообразование. Специалисты отмечают, что для профилактики проблем с кровью лучше употреблять свежие ягоды клюквы.

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