Какие яйца полезнее: белые или коричневые — ответила диетолог

Популярный диетолог Кристал Скотт объяснила, что на самом деле разницы между ними практически нет. По словам специалиста, коричневые яйца обычно откладывают куры с красными или коричневыми перьями, а белые — куры со светлыми перьями.

И в этом, по большей части, заключена вся разница!

Оба типа яиц содержат одинаковое количество белка, омега-3 жиров, витаминов D, E, K, A, витаминов группы В, цинка и холина. Это всё — очень важные вещества, которые помогают нам оставаться здоровыми.

Но есть одна вещь, которую стоит учесть. Коричневые яйца обычно стоят дороже, чем белые. Причина этого в том, что куры, которые откладывают коричневые яйца, обычно больше по размеру и едят больше корма. Их яйца также обычно немного больше.