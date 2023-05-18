Какие яйца полезнее: белые или коричневые — ответила диетолог

Какие яйца полезнее: белые или коричневые — ответила диетологА ведь вопрос и вправду интересный
У вас когда-нибудь возникал вопрос: в чём разница между белыми и коричневыми яйцами, кроме цвета скорлупы? Если да, то у нас есть для вас ответ.
Популярный диетолог Кристал Скотт объяснила, что на самом деле разницы между ними практически нет. По словам специалиста, коричневые яйца обычно откладывают куры с красными или коричневыми перьями, а белые — куры со светлыми перьями.
И в этом, по большей части, заключена вся разница!
Оба типа яиц содержат одинаковое количество белка, омега-3 жиров, витаминов D, E, K, A, витаминов группы В, цинка и холина. Это всё — очень важные вещества, которые помогают нам оставаться здоровыми.
Но есть одна вещь, которую стоит учесть. Коричневые яйца обычно стоят дороже, чем белые. Причина этого в том, что куры, которые откладывают коричневые яйца, обычно больше по размеру и едят больше корма. Их яйца также обычно немного больше.