Какие заблуждения о цифровом мире имеют под собой реальную основу

Центр цифровой экспертизы Роскачества изучил популярные мифы о безопасности в интернете и использовании смартфонов. Эксперты разобрались, что из этих убеждений частично соответствует реальности, а что — просто выдумка. Например, соседям не так просто узнать, что вы делаете в сети, если у вашего роутера нет пароля, но злоумышленники могут получить доступ к данным, поэтому важно защитить сеть надёжным паролем.

Многие уверены, что можно спокойно пользоваться зарядками в общественных местах, но это миф. Через такие зарядные устройства может попасть вредоносное ПО. Также не обязательно вручную закрывать неиспользуемые приложения на смартфоне, — система сама оптимизирует их работу и не тратит лишние ресурсы.

Руководитель Центра Сергей Кузьменко добавил, что некоторые цифровые приметы могут быть опасными. Например, ночная зарядка телефона не «убьёт» батарею сразу, но постоянное использование контроллера заряда может сократить его срок службы. Также нет оснований беспокоиться, что телефон размагнитит банковскую карту, а вот мнение, что iPhone защищён от вирусов — просто миф, владельцы этих устройств тоже уязвимы к вредоносным программам.