Какие животные чаще всего заражают людей бешенством

Эксперт предупредил, что бешенством, вопреки распространённому мнению, чаще всего болеют ежи, на втором месте лисы и только на третьем — собаки. По словам Чудакова, в России по поводу укусов животных к врачам обращается порядка 400 тысяч человек, 250-300 тысячам из них необходима специализированная антирабическая терапия — против бешенства.

Хотя собаки и на третьем месте по заболеваемости бешенством, но контактируют люди часто с ними, поэтому важно понимать, что делать , если укусила собака. Прежде всего нужно убедиться, дикая это собака или домашняя. Если второе, следует попросить у хозяев паспорт животного, чтобы убедиться, что оно привито.

Если собака дикая, нужно сразу же обратиться в больницу, чтобы получить вакцину против бешенства. Иначе можно умереть.

«Если собака дикая, то надо обратиться сразу в поликлинику, для того чтобы провести профилактику бешенства — для этого есть специальные инъекции. Очень важно своевременно обратиться к врачу — двигаться в ближайшие населенные пункты, где есть возможность ввести сыворотку. В противном случае возможен и летальный исход», — подчеркнул специалист.

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