Наука и технологии
Вчера в 22:50
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Какие животные чаще всего заражают людей бешенством

И это не собаки
Руководитель направления «Превентивная медицина» Национальной технологической инициативы «Хелснет», кандидат медицинских наук Сергей Чудаков объяснил, что делать, если укусило животное.
Какие животные чаще всего заражают людей бешенством

Эксперт предупредил, что бешенством, вопреки распространённому мнению, чаще всего болеют ежи, на втором месте лисы и только на третьем — собаки. По словам Чудакова, в России по поводу укусов животных к врачам обращается порядка 400 тысяч человек, 250-300 тысячам из них необходима специализированная антирабическая терапия — против бешенства.

Хотя собаки и на третьем месте по заболеваемости бешенством, но контактируют люди часто с ними, поэтому важно понимать, что делать , если укусила собака. Прежде всего нужно убедиться, дикая это собака или домашняя. Если второе, следует попросить у хозяев паспорт животного, чтобы убедиться, что оно привито.

Если собака дикая, нужно сразу же обратиться в больницу, чтобы получить вакцину против бешенства. Иначе можно умереть.

«Если собака дикая, то надо обратиться сразу в поликлинику, для того чтобы провести профилактику бешенства — для этого есть специальные инъекции. Очень важно своевременно обратиться к врачу — двигаться в ближайшие населенные пункты, где есть возможность ввести сыворотку. В противном случае возможен и летальный исход», — подчеркнул специалист.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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