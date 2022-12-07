Каких компьютерных специалистов нанимают интернет-мошенники

Самыми востребованными оказались веб-разработчики. Это стало известно, после того, как эксперты «Лаборатории Касперского» изучили 155 русско- и англоязычных форумов в даркнете и отобрали для анализа более 800 объявлений на тему поиска и предложения работы.

Выяснилось, что в всего из сферы IT зачастую ищут разработчиков — 61%, из них веб-разработчиков — 60%. Они же возглавили список самых оплачиваемых.

Такие специалисты нужны для помощи в разработке фишинговых страниц, теневых форумов, маркетплейсов и административных панелей для реализации модели Malware-as-a-Service (вредоносное ПО как услуга).

При этом предложений о такой работе значительно больше, чем откликов. Возможно, это связано с тем, что разработчики чаще откликаются на готовые вакансии, а не оставляют данные о себе в интернете, тем более на теневых форумах.

«В даркнете активно размещают различные вакансии, в том числе с предложением участия в кибератаках. Основной мотив поиска работы на таких ресурсах — ожидание лёгкого заработка и ощутимой финансовой выгоды. Однако надо понимать, что среди таких объявлений много скама и нет никаких гарантий, что "работодатель" выполнит свои обещания. К тому же, сотрудничество со злоумышленниками несёт серьезные риски в том числе и в правовом поле», — рассказала Полина Бочкарёва, эксперт Kaspersky Threat Intelligence.