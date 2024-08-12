Каким будет коммерческий модуль российской орбитальной станции

На Международном форуме «Армия-2024» Роскосмос представил макет нового свободнолетающего модуля для перспективной Российской орбитальной станции (РОС). Этот модуль, как стало известно от Ракетно-космической корпорации «Энергия» (РКК), оснащён двумя обзорными иллюминаторами. Кроме того, есть возможность добавить телескоп или роботизированную руку в зависимости от потребностей, сообщили в РКК.

На стенде также можно увидеть макет станции, которая уже прошла второй этап развёртывания. В России активно ведутся работы по созданию РОС, планируемая стоимость проекта составляет 608,9 миллиарда рублей, из которых 150 миллиардов будут потрачены в первые три года. Согласно плану, развёртывание станции начнётся с 2027 года и продлится до 2033 года.

Первым на орбиту отправится научно-энергетический модуль в конце 2027 года. В течение следующих трёх лет планируется запуск ещё трёх ключевых модулей — универсально-узлового, шлюзового и базового. Эти модули составят основу станции, а второй этап её развёртывания добавит два целевых модуля, которые будут стыковаться с 2031 по 2033 годы.