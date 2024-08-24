Каким будет космический двигатель из фантастки в реальности

Новый двигатель искажения, или варп-двигатель, обещает революцию в космических путешествиях, позволяя переносить целые поселения между звёздами. Иван Рудой, старший преподаватель кафедры «Космические системы и ракетостроение» МАИ, объяснил, что этот двигатель создаёт сверхмощное гравитационное поле, деформируя пространство вокруг корабля. В отличие от классических ракет, он не выбрасывает вещество и не вызывает перегрузок у экипажа.

По словам Рудого, варп-двигатель откроет возможности для строительства и перемещения поселений на орбите Земли. Люди смогут возводить тонкие модули, выращивать растения и затем, используя варп-двигатель, транспортировать все это в другие звезды. Это воплотит мечты, которые когда-то высказывал Константин Циолковский, добавил он.

Рудой отметил, что двигатель не работает по принципу толкания, как привычные химические ракеты. Вместо этого он искажает пространство вокруг, что позволяет кораблю быстро перемещаться. Недавние разработки группы Applied Physics показали, что можно создать варп-пузырь, используя гравитационные методы без тёмной энергии, но учёным ещё предстоит решить, как безопасно управлять и хранить энергию для такого двигателя. Это могло бы значительно сократить время путешествия до других планет и решить множество проблем, связанных с длительными космическими рейсами.