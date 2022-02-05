Каким должен быть завтрак для быстрого похудения

Эксперт отметила, что пропускать завтрак нельзя, не лучше и скудный обед, это негативно влияет на процесс похудения. По мнению Роуз, завтрак должен состоять из белков, жиров и углеводов.

Специалист предложила для завтрака возможный рецепт: размять авокадо на тосте, добавить к нему жареное яйцо, подсолить, поперчить паприкой и чёрным перцем. По её словам, такое сочетание продуктов позволит получить полезный жир из авокадо, нежирный белок из яйца, а из цельнозерновых тостов — клетчатку и углеводы.

«Если вы плотно позавтракаете и будете потреблять меньше калорий в течение оставшегося дня, не будет тянуть к постоянным перекусам. Кроме того, вы сможете сжечь калории до ночи», — подчеркнула диетолог.

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