Каким людям нежелательно есть чеснок

“Чеснок является стимулятором иммунной системы. Плюс к этому в нем содержится достаточно весомое количество цинка, что помогает нам противостоять вирусам”, – говорит семейный врач, диетолог и медицинский директор компании BioData Анна Ивашкевич.

Однако при некоторых заболеваниях чеснок может причинить серьезный вред, продолжила диетолог. “Противопоказан чеснок людям с открытыми язвами желудка. Еще его нельзя есть людям с гастритом, который находится не в ремиссии, а в активной стадии, им сырой чеснок тоже противопоказан. Если человек с подобной проблемой все-таки съест чеснок, то получит боль и дискомфорт в желудке”, – уточнила врач.

Она советует употреблять не более пары долек чеснока и тем людям, которые не имеют заболеваний желудочно-кишечного тракта.

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