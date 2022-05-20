Каким неожиданным свойством обладает клубника

При этом врач также отметил, что галлаты — один из факторов, который замедляет врастание сосудов в опухоль. Данный эффект более известен как ангиогенез. Вместе с тем клубника снижает общую вероятность возобновления болезни после лечения.

Помимо этого, Гинзбург заявил, что продукт способствует улучшению памяти.

Напомним, что ранее он также рассказал, что редис обладает свойством снижения возникновения онкологических заболеваний. Секрет продукта кроется в его сернистых соединениях.