Наука и технологии
16:12, 21 февраля 2023
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Каким работникам запретят работать удалённо в ближайшее время

Правительство готовит решения

Сотрудникам ИБ госсервисов запретят работать удалённо в ближайшее время. Скоро Госдума рассмотрит законопроект под номером №297029-8, касающийся запрета удалённой работы работы, в том числе из-за границы, отдельных категорий IT-специалистов.

Каким работникам запретят работать удалённо в ближайшее время

Фото: Unsplash.com

Прежде всего под запрет могут подпасть специалисты информационной безопасности и информационных технологий, обслуживающие ГИС — государственные информационные системы. Также запрет может коснуться специалистов, работающих с критической инфраструктурой в целом.

При этом Минцифры не спешит с подобными запретами, видя в этом опасность для развития российской IT-отрасли. Но всё же настоятельно рекомендует российским компаниям вернуть уехавших за границу сотрудников домой.

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