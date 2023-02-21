Каким работникам запретят работать удалённо в ближайшее время

Прежде всего под запрет могут подпасть специалисты информационной безопасности и информационных технологий, обслуживающие ГИС — государственные информационные системы. Также запрет может коснуться специалистов, работающих с критической инфраструктурой в целом.

При этом Минцифры не спешит с подобными запретами, видя в этом опасность для развития российской IT-отрасли. Но всё же настоятельно рекомендует российским компаниям вернуть уехавших за границу сотрудников домой.