Каким штаммом вызвана оспа обезьян

По словам Поповой, все случаи оспы обезьян, которые сейчас наблюдаются, вызваны так называемым западноафриканским вариантом. Этот вариант менее патогенен.

Также она подчеркнула, что люди, привитые от натуральной оспы, всё равно могут заразиться, но риск заболеть ниже.

«Все случаи оспы обезьян, которые сегодня уже описаны, именно этой ситуации, которая развивается с начала мая на различных континентах, вызваны так называемым западноафриканским вариантом оспы обезьян. К характеристикам именно этого варианта оспы обезьян относится то, что он менее патогенен», — рассказала глава Роспотребнадзора.

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