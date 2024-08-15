Какими будут ИИ-ассистенты в будущем

Искусственный интеллект в смартфонах в ближайшие пять лет станет значительно умнее и лучше адаптирован к потребностям пользователей. Как сообщил Евгений Черешнев, вице-президент МТС по стратегии и инновациям, ИИ-ассистенты будут учитывать широкий контекст запросов. Например, если вы захотите получить совет по отпуску, ИИ учтёт не только ваши предпочтения и финансовые возможности, но и опыт прошлых путешествий, чтобы предложить наиболее подходящий вариант.

По словам Черешнева, смартфоны постепенно превратятся из простых устройств с набором иконок в умных помощников, которые будут помнить ваши действия и предпочтения. В будущем ИИ-ассистенты смогут работать не только на смартфонах, но и на телевизорах, умных колонках и других устройствах в доме. Черешнев отметил, что в конце концов появятся два типа ИИ: один, который будет хранить данные у корпораций, и другой — у пользователей. Это будет напоминать существующие облачные сервисы, где часть инфраструктуры находится у провайдера, а часть — у пользователя.

Однако развитие таких технологий несёт и определённые риски. Черешнев подчеркнул, что генеративный ИИ, работающий на миллионах смартфонов, сможет собирать и анализировать большие объёмы данных о пользователях, включая информацию о доходах, расходах и социальных контактах. Это открывает возможности для точного таргетинга рекламы и манипуляций мнением. Он добавил, что чтобы избежать таких рисков, ИИ должен работать в безопасном облаке, принадлежащем пользователю, а не у международных корпораций.