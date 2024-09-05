Какими будут поисковики в будущем

Искусственный интеллект (ИИ) останется ключевой технологией для поисковых систем, сообщила генеральный директор диджитал-агентства RACURS Екатерина Степанова. Она отметила, что развитие ИИ-инструментов сделает манипуляции с поисковой выдачей менее вероятными. В течение следующих 10 лет модели обработки естественного языка, такие как BERT от Google, значительно улучшат способность поисковиков понимать намерения пользователей и предоставлять более точные результаты.

Степанова также добавила, что голосовые помощники и визуальные запросы станут важными факторами в поиске. По мере улучшения обработки фото и видео, запросы будут становиться длиннее и более визуальными. «Мы можем увидеть, как изображения и даже фрагменты видео станут важной частью поисковых запросов», — сказала она, подчеркнув, что растущее количество подключённых устройств, таких как наушники и умные колонки, также будет генерировать новые поисковые запросы.

В ближайшие годы SEO-специалистам и владельцам сайтов придётся адаптировать свои материалы к законодательным требованиям. По мнению Степановой, защита персональных данных ограничит возможности для таргетированной рекламы, но увеличит спрос на онлайн-сервисы. В связи с уходом Google с российского рынка, такие компании, как Яндекс, будут набирать популярность, а также могут возродиться альтернативные поисковики, такие как Поиск Mail.ru и Rambler. «Таким образом, SEO-продвижение останется актуальным и будет развиваться в направлении аналитики и управления пользовательским поведением», — подытожила она.