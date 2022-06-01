Какими навыками нужно обладать для успешной карьеры в IT

Какими навыками нужно обладать для успешной карьеры в ITВ целом, каждый может развить их у себя
К таким навыкам она отнесла логическое мышление, развитое воображение и т.д. Так, например, квалифицированный IT-специалист должен обладать умением абстрагироваться и логически мыслить.
Не менее важным Капитонова назвала развитое пространственное мышление. Не стоит при этом забывать и о навыках концентрации и управления вниманием.
Для старта карьеры в IT, разумеется, нужна общая цифровая грамотность. Сейчас все дети умело используют гаджеты, так как мы живём в цифровую эпоху. Однако важно, чтобы гаджеты были не просто развлечением, но и инструментом познания для ребёнка.
Напомним, что ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о возвращении в Россию большинства IT-специалистов, покинувших страну. Речь идёт о примерно 85% таких специалистов.