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Какими навыками нужно обладать для успешной карьеры в IT

В целом, каждый может развить их у себя
Директор по развитию персонала «Лиги цифровой экономики» Ангелина Капитонова поделилась советами для россиян по построению успешной карьеры в IT. По мнению специалиста, для этого необходимо обладать рядом уникальных навыков.
Какими навыками нужно обладать для успешной карьеры в IT

К таким навыкам она отнесла логическое мышление, развитое воображение и т.д. Так, например, квалифицированный IT-специалист должен обладать умением абстрагироваться и логически мыслить.

Не менее важным Капитонова назвала развитое пространственное мышление. Не стоит при этом забывать и о навыках концентрации и управления вниманием.

Для старта карьеры в IT, разумеется, нужна общая цифровая грамотность. Сейчас все дети умело используют гаджеты, так как мы живём в цифровую эпоху. Однако важно, чтобы гаджеты были не просто развлечением, но и инструментом познания для ребёнка.

Ангелина Капитонова

Напомним, что ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о возвращении в Россию большинства IT-специалистов, покинувших страну. Речь идёт о примерно 85% таких специалистов.

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