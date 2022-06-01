Какими навыками нужно обладать для успешной карьеры в IT

В целом, каждый может развить их у себя

Директор по развитию персонала «Лиги цифровой экономики» Ангелина Капитонова поделилась советами для россиян по построению успешной карьеры в IT. По мнению специалиста, для этого необходимо обладать рядом уникальных навыков.