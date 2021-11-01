Какими продуктами можно восполнить витамин D

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По словам Гинзбурга, альтернатив витаминному комплексу нет. Данный витамин способствует борьбе с вирусами и ограничивает старение кожи. Гормон связан как с эндокринной системой, так и иммунитетом и половыми функциями человека. Что интересно, аллергии он не вызывает, поскольку гормон вырабатывается самим организмом.

Помимо употребления масляных растворов восполнить запасы данного витамина можно путем посещения солярия или приемом солнечных ванн. Однако следует помнить, что часто прибегать к таким процедурам опасно, так как это может привести к раку.

Что касается продуктов, с помощью которых можно избежать дефицита этого витамина, к ним относят печень трески, жирных сортов рыбы, яичного желтка и молока повышенной жирности.