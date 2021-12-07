Какими продуктами на Новый год стоит закупиться уже сейчас

Специалист отметил, что есть ряд продуктов, которые не испортятся до Нового года, а их приобретение заранее позволит избежать очередей, что очень важно в период пандемии.

Врач перечислил позиции, которые можно без опасений купить в начале декабря и не переживать о том, что они испортятся. В список таких продуктов вошла икра. Кроме того, стоит икру брать заранее и из-за того, что цена на нее ближе к Новому году имеет тенденцию повышения. Тоже самое относится и к оливкам.

“Горошек, кукуруза, другие консервы также доживут до праздника. Можно покупать какие-то алкогольные напитки, в настоящий момент они будут немного выгоднее, чем прямо перед Новым годом. Сладости, конфеты и твердые сыры тоже можно купить уже сегодня”, – поделился Золотарев.