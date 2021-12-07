Наука и технологии
Сегодня в 06:26
1 мин.

Какими продуктами на Новый год стоит закупиться уже сейчас

От икры до консервов
Врач-диетолог Андрей Золотарев сообщил, почему закупаться некоторыми продуктами на Новый год стоит заранее.
Какими продуктами на Новый год стоит закупиться уже сейчас

Специалист отметил, что есть ряд продуктов, которые не испортятся до Нового года, а их приобретение заранее позволит избежать очередей, что очень важно в период пандемии.

Врач перечислил позиции, которые можно без опасений купить в начале декабря и не переживать о том, что они испортятся. В список таких продуктов вошла икра. Кроме того, стоит икру брать заранее и из-за того, что цена на нее ближе к Новому году имеет тенденцию повышения. Тоже самое относится и к оливкам.

Горошек, кукуруза, другие консервы также доживут до праздника. Можно покупать какие-то алкогольные напитки, в настоящий момент они будут немного выгоднее, чем прямо перед Новым годом. Сладости, конфеты и твердые сыры тоже можно купить уже сегодня”, – поделился Золотарев.

Источник: Sputnik
Новости партнеров
Новости партнеров