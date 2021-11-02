Какими таблетками нельзя лечить коронавирус

Так, специалист предостерег от употребления кортикостероидов в домашних условиях. Дело в том, что они хоть и могут быть эффективными при коронавирусе, но имеют массу опасных побочных эффектов. Такое лечение может принести больше вреда для здоровья, чем пользы.

“Бывают случаи, когда госпитализация тяжелого больного с прогрессирующей дыхательной недостаточностью по тем или иным причинам невозможна; в таких ситуациях назначение кортикостероидов может спасти больного. Но может и не спасти — нужно предупреждать больных и их родственников, что можно отправиться на кладбище, минуя больницу”, — заявил врач.

Также с осторожностью стоит отнестись и к противовирусным лекарствам от COVID-19. Он отметил, что в данной группе на сегодняшний день нет препаратов, подходящих для лечения на амбулаторном этапе.

Врач добавил, что отказаться стоит и от бездумного приема антибиотиков.

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