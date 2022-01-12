Какое количество сыра можно есть каждый день без опасности для здоровья

Какое количество сыра можно есть каждый день без опасности для здоровьяНе так уж и много
По словам врача-диетолог и доцента медицинского факультета СПбГУ Андрея Бобровского, причиной тому — высокая калорийность продукта. Вместе с тем сыр также содержит в себе жиры и плохой холестерин.
Всё это приводит к тому, что поедание более 100-150 граммов сыра может быть опасным.
Также многие сорта сыра содержат большое количество соли, а это триггер для развития различных болезней. Верхняя граница употребления сыра без вреда для здоровья — 100-150 граммов в сутки.
При этом эксперт также отметил, что умеренное употребление сыра наоборот полезно для организма. В первую очередь потому, что он богат полноценным белком, аминокислотами и кальцием.
Не менее важен и витамин B12, отвечающий за ритмы сна и улучшающий настроение, который также можно найти в сыре.