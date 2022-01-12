Какое количество сыра можно есть каждый день без опасности для здоровья

По словам врача-диетолог и доцента медицинского факультета СПбГУ Андрея Бобровского, причиной тому — высокая калорийность продукта. Вместе с тем сыр также содержит в себе жиры и плохой холестерин.

Всё это приводит к тому, что поедание более 100-150 граммов сыра может быть опасным.