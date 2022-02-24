Какое масло помогает избавиться от перхоти

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Какое масло помогает избавиться от перхотиМасло чайного дерева
Одним из полезных косметических средств для кожи, которое может помочь людям с перхотью, является масло чайного дерева.
Речь идёт об австралийском чайном дереве, для производства масла которого пропаривают его листья. Это масло используется при производстве косметики, мыла и других средств, имеет антибактериальное действие. Его категорически нельзя принимать во внутрь.
Не менее полезно для кожи и лавандовое масло, обладающее противовоспалительными свойствами. Его также используют для производств косметики.
Источник: ФАН