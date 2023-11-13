Какое подразделение Samsung оказалось самым убыточным

Какое подразделение Samsung оказалось самым убыточнымПолучилось достаточно внезапно
В последнем квартальном отчете Samsung Electronics обнаружилась неожиданная тенденция: самым убыточным подразделением компании стало её знаменитое семейство полупроводников.
За III квартал 2023 года убытки сегмента достигли 3.75 трлн вон, что в сумме с предыдущими кварталами составило 12.69 трлн вон.
Это поразительное падение для компании, которая еще пять лет назад доминировала на мировом рынке памяти, занимая более 45% рынка.
Основной удар пришелся на бизнес по производству DRAM и NAND памяти, которые традиционно были краеугольным камнем полупроводникового подразделения Samsung.
С приходом эпохи ИИ и развитием новых технологий, таких как HBM (High Bandwidth Memory), Samsung оказалась в трудном положении, уступив лидерство в этой области своему конкуренту SK Hynix.
В то же время, мобильный бизнес Samsung продемонстрировал устойчивость, несмотря на общее снижение продаж смартфонов в мире.
Отметим, что в последнее время компания сосредоточила свои усилия на разработке новых технологий и продуктов, включая AI-интегрированные смартфоны и новые модели процессоров Exynos.