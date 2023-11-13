Какое подразделение Samsung оказалось самым убыточным

За III квартал 2023 года убытки сегмента достигли 3.75 трлн вон, что в сумме с предыдущими кварталами составило 12.69 трлн вон.

Это поразительное падение для компании, которая еще пять лет назад доминировала на мировом рынке памяти, занимая более 45% рынка.

Основной удар пришелся на бизнес по производству DRAM и NAND памяти, которые традиционно были краеугольным камнем полупроводникового подразделения Samsung.

С приходом эпохи ИИ и развитием новых технологий, таких как HBM (High Bandwidth Memory), Samsung оказалась в трудном положении, уступив лидерство в этой области своему конкуренту SK Hynix.

В то же время, мобильный бизнес Samsung продемонстрировал устойчивость, несмотря на общее снижение продаж смартфонов в мире.

Отметим, что в последнее время компания сосредоточила свои усилия на разработке новых технологий и продуктов, включая AI-интегрированные смартфоны и новые модели процессоров Exynos.