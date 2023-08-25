Какое преимущество в воздухе предложит российская ракета «Изделие 305»Без него было бы куда опаснее
В ходе форума «Армия-2023», холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех раскрыл уникальные характеристики российской лёгкой многоцелевой управляемой ракеты «Изделие 305».
Этот боеприпас обладает рядом преимуществ, которые делают его эффективным инструментом на поле боя.
Одним из ключевых качеств ракеты является её дальность стрельбы — 14,5 км. Это позволяет вертолётам, оснащённым данным боеприпасом, поражать цели, не входя в зону соприкосновения с противником.
Следовательно, вертолёты могут избежать ответного огня, так как противник на таких дистанциях не имеет эффективных средств противовоздушной обороны.
Ракета «Изделие 305» также оснащена оптической тепловизионной головкой самонаведения и мощной боевой частью массой 25 кг. Это обеспечивает высокую эффективность поражения различных типов целей.
Отзывы о ракете от военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине, исключительно положительные.