Какое преимущество в воздухе предложит российская ракета «Изделие 305»

Этот боеприпас обладает рядом преимуществ, которые делают его эффективным инструментом на поле боя.

Одним из ключевых качеств ракеты является её дальность стрельбы — 14,5 км. Это позволяет вертолётам, оснащённым данным боеприпасом, поражать цели, не входя в зону соприкосновения с противником.

Следовательно, вертолёты могут избежать ответного огня, так как противник на таких дистанциях не имеет эффективных средств противовоздушной обороны.

Ракета «Изделие 305» также оснащена оптической тепловизионной головкой самонаведения и мощной боевой частью массой 25 кг. Это обеспечивает высокую эффективность поражения различных типов целей.

Отзывы о ракете от военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине, исключительно положительные.