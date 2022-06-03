Какое российское оружие американцы считают главной военной угрозой

По словам Ванхерка, угрожающие США вооружения наращивают Россия и Китай, но главная угроза исходит всё-таки от России. Генерал оценил системы запуска межконтинентальных и крылатых ракет большой дальности, гиперзвуковое оружие — вооружения, которые Россия уже развернула. Ванхерк опасается, что США могут быть поражены этим оружием из российского воздушного пространства.

Командующий отметил и опасность российских подлодок «Ясень», а также сказал, что США на данный момент стоят перед самым стратегически сложным набором оборонных задач.

«Откровенно говоря, моя способность выполнять миссии, возложенные на USNORTHCOM и NORAD, ослабла и продолжает ослабевать», — подчеркнул американский генерал.