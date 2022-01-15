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Какое заболевание может стать причиной рассеянного склероза«Выстрелить» может почти у каждого
Учёные из Гарвардского университета в США в ходе исследований выяснили, какое инфекционное заболевание может стать причиной развития неизлечимой неврологической патологии — рассеянного склероза.
По словам исследователей, развитие рассеянного склероза может спровоцировать инфекционный мононуклеоз. А его вызывает вирус Эпштейна-Барра, который имеют порядка 80% людей.
Инфекционный мононуклеоз повышает риск развития рассеянного склероза в 32 раза.
Источник: МедикФорум