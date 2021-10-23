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Какое животное было ближайшим прародителем современных собак

И можно ли его встретить в наши дни?
Вопрос того, кого можно считать самым близком на сегодняшний день предком современных собак, до последнего оставался открытым.
Какое животное было ближайшим прародителем современных собак

Но теперь, благодаря группе японских учёных, это знание перестало быть тайной. Оказалось, что предком современных псов оказался японский волк. Относительно своих сородичей он был маленьким, а его окрас чаще всего был рыжего оттенка.

К сожалению, сегодня его встретить невозможно — чуть более 100 лет назад, в 1905 году, последнего представителя этого вида убили японские фермеры на одном из островов.

Родственную связь между данной разновидностью волка и собаками подтвердили ДНК-тесты. Оказалось, что его «ДНК находится на уникальной эволюционной ветви волков, которая возникла где-то между 20 тыс и 40 тыс лет назад».

Напомним, что чуть ранее стали известны свежие подробности о причинах вымирания мамонтов в Сибири. Оказалось, что виной всему — резкое изменение климата, а не человеческая деятельность.

Источник: Phys.org